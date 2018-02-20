РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 фев. Около 30 миллиардов рублей инвестиционных средств планируют привлечь в экономику подмосковной Балашихи в 2018 году, сообщил во вторник начальник управления экономического развития администрации городского округа Филипп Науменко.

«В 2018 году мы планируем привлечь в экономику Балашихи более 30 миллиардов рублей инвестиционных средств. Такую задачу поставил глава Балашихи Сергей Юров. Деньги будут привлечены в экономику города за счет строительства нового производственного корпуса завода «Рубин», модернизации цехов и подразделений Научно-исследовательского инженерного института, а также создания индустриальной площадки и привлечения резидентов на свободные производственные площади», – сказал Науменко.

Он добавил, что в 2018 году за счет инвестиционных средств в Балашихе планируется создать около 2 тысяч рабочих мест.

По данным Балашихинского информагентства, в 2017 году в экономику Балашихи было привлечено 17,5 миллиардов рублей и было создано более 2 тысяч рабочих мест.