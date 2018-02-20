РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 фев. В подмосковном Королеве за неделю с 12 по 18 февраля заменили 40 ламп уличного освещения, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

Работа по освещению улиц и дворов проводится в Королеве в рамках проекта «Светлый город», который был инициирован губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым на основании обращений жителей.

«Сорок ламп улично-фонарного освещения было заменено на прошедшей неделе силами предприятия благоустройства МБУ «Автобытдор». Также были выполнены работы по протяжке 80 метров самонесущего изолированного провода», – говорится в сообщении.

Главная цель работы в области модернизации улично-фонарного освещения – полностью ликвидировать неосвещенные участки города. В программу развития сети наружного освещения на 2018-2022 годы вошло более 130 адресов, ознакомиться с которым можно на портале координационного совета.

Сообщить о проблемах с уличным освещением можно в ЕДС по многоканальному телефону: 8(499)929-99-99, через сайт www.eds-korolev.ru или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.