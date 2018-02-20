РИАМО - 20 фев. На портале «Активный гражданин» на данный момент зарегистрировались более 2 миллионов человек, благодаря проекту было проведено 3,5 тысячи голосований, сообщатся на персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Сегодня встречался с Максимом Шпенглером из Щербинки. 19 января он зарегистрировался в системе «Активный гражданин» и стал двухмиллионным участником проекта. В мэрию он пришел с женой Надеждой, которая уже 2 года голосует за городские проекты», — написал Собянин.

Он добавил, что в разговоре с Шпенглером вспомнил, как появился проект и что из этого вышло.

«Активный гражданин» родился не на пустом месте. До него существовали разные формы выражения мнений — от писем в газету до митингов, от приема граждан — до надписей на заборе. Спору нет — формы эффектные и, порой, эффективные. Но у них есть один неизлечимый недостаток. Пишет и митингует активное меньшинство», — отметил мэр.

Он отметил, что большинство горожан, как правило, держит свое мнение при себе, предпочитая тратить время и силы на другие, более важные для себя вещи, и их мнение необходимо учитывать.

Как отмечается в сообщении, количество зарегистрированных участников проекта «Активный гражданин» сейчас составляет 2,024 миллиона человек, число проведенных голосований — 3,5 тысячи, было высказано 92,6 миллиона мнений, 1752 решения реализовали по результатам голосований и до 250 тысяч пользователей принимают участие в общегородских голосованиях.

«Активный гражданин» стал инструментом, благодаря которому Москва, наконец, услышала мнение большинства москвичей», — подчеркнул Собянин.

Он уточнил, что на голосование не ставят вопросы, требующие профессиональной экспертизы, например, глубину заложения метро. Однако горожане могут проголосовать по вопросам благоустройства дворов, высадки деревьев, создания детских и спортивных площадок и так далее.

«В этом году «Активный гражданин» перешел на систему блокчейн. Эта технология позволяет хранить результаты в нескольких независимых базах. Кроме того, пользователи системы могут отследить промежуточные итоги голосования и проконтролировать, как именно учтены их голоса», — добавил Собянин.

Он отметил, что следующим проектом на «Активном гражданине» станет «Электронный дом», в рамках которого жители смогут решать вопросы по ремонту и благоустройству дома.