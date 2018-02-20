РИАМО - 20 фев. Человек погиб на федеральной трассе М-5 «Урал» в Подмосковье, его насмерть сбила машина, сообщает во вторник Telegram-канал министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 18:23 в Раменском районе на 80-м километре автодороги М-5 «Урал» насмерть сбит пешеход вне зоны пешеходного перехода», - говорится в сообщении.

Министерство призывает быть внимательными на дорогах и переходить проезжую часть в специально отведенных для этого местах.