РИАМО - 20 фев. Сотрудники полиции изъяли свыше 130 граммов героина у пассажира автомобиля Volkswagen на севере Москвы, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

Инспекторы ГИБДД у дома на Лихоборской набережной для проверки документов остановили автомобиль Volkswagen, где в качестве пассажира находился 40-летний мужчина.

«В ходе личного досмотра у гражданина обнаружено и изъято два полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом кремового цвета. Согласно проведенному исследованию изъятый материал является героином общей массой более 130 граммов», - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело и арестовали его.