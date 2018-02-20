РИАМО - 20 фев. В городе Волоколамск возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «XXI Век Строительные Технологии», говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Волоколамск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту частичной невыплаты заработной платы работникам общества с ограниченной ответственностью «XXI Век Строительные Технологии» (часть 1 стать 145.1 УК РФ)», - говорится в сообщении.

Как установлено, руководство предприятия с 2016 года по январь 2018 года частично не выплачивало заработную плату работникам. При этом с расчетного счета организации осуществлялись перечисления денежных средств за материалы, оплату услуг субподрядчиков, погашение задолженности по налогам и другие операции.

Общая задолженность невыплаченной заработной платы составила более 3 миллионов рублей. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы.