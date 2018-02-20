РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 фев. Четыре новых объекта здравоохранения начали свою работу в городском округе Люберцы в 2017 году, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Во вторник Ружицкий представил перед жителями городского округа ежегодный отчет по итогам работы за прошлый год.

«Сфера здравоохранения за год в Люберцах пополнилась четырьмя новыми объектами. Открыто отделение челюстно-лицевой хирургии на базе стационара ЛРБ №2 на 15 коек. На базе поликлинического отделения ЛРБ №2 был создан консультативно-диагностический центр для взрослого населения на 300 посещений в смену. В деревне Марусино появился фельдшерско-акушерский пункт на 40 посещений в смену. По просьбам жителей в деревне Коренево заработала амбулатория на 20 посещений в смену», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что за прошлый год завершили ремонт на шести объектах здравоохранения: в Люберецком доме ребенка и поликлинике в Малаховке; в детской поликлинике в Октябрьском; в инфекционном отделении ЛРБ №1 в Краскове; в центральном отделении Люберецкой станции скорой помощи и терапевтическом корпусе ЛРБ №2.

«На 2018 год намечен капитальный ремонт поликлиники в Октябрьском; обеих поликлиник в Томилине; в Люберцах – поликлиниках №№1, 3 и 5, хирургического корпуса ЛРБ №2 и Люберецкого роддома. В течение года приобрели почти 250 единиц оборудования, в их числе компьютерный томограф и рентген для диагностики детей. Также куплены четыре автомобиля скорой помощи», – отметил Ружицкий.

По его словам, в Люберецком роддоме в 2017 году на свет появились 5 296 малышей. Почти 130 тысяч человек прошли вакцинацию, 51 тысяча человек – диспансеризацию, при этом у 32 тысяч из них выявлены проблемы со здоровьем, и медицинские исследования были продолжены.