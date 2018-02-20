РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. Прокуратура Подольска в поселке Стрелковской фабрики выявила ряд незаконных арендаторов земли, которые разместили склады и вели производство, не имея разрешения на выбросы вредных веществ, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник подольского городского прокурора Светлана Давлетшина.

Сотрудники горпрокуратуры по обращению жителей проверили деятельность ЗАО «Здравсервис» на территории поселка Стрелковской фабрики. Установлено, что предприятие может использовать участок земли только под производство аппаратно-прядильного цеха.

«ЗАО «Здравсервис» не ведет производственную деятельность, а сдает здания и помещения в аренду, которые другие компании используют под склады и производство. Арендаторы ООО «ДревАльянс», ООО «Меридиан» и ООО «Витториа» не исполняют законодательство в области охраны окружающей среды. В отношении нарушителей возбудили административные дела», – сказала Давлетшина.

ЗАО «Здравсервис» сдает нежилые помещения более 20 арендаторам. Только три арендатора (ООО «ДревАльянс», ООО «Витториа» и ООО «Меридиан») занимаются законной деятельностью, а остальные используют помещения под склады и офисы.

Арендаторы не разработали проект обоснования и размер санитарно-защитной зоны, программу производственного контроля, не проводят лабораторные исследования и испытания, профилактические мероприятия, инвентаризацию выбросов. Также общества не получили разрешение на выброс вредных и загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Двенадцатого февраля городская прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по статье «Использование земельного участка не по целевому назначению» в отношении ЗАО «Здравсервис» и руководителя учреждения.

Также к административной ответственности привлечены ООО «Древальянс», ООО «Меридиан» и ООО «Витториа». Все материалы специалисты направили в Минэкологии и природопользования Московской области.