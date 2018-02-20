РИАМО - 20 фев. Члены Избирательной комиссии Московской области рассмотрят ряд вопросов о назначении членов территориальных избиркомов Подмосковья на заседании 21 февраля, сообщается на сайте сетевого издания «Вестник Мособлизбиркома».

«21 февраля 2018 года состоится заседание Избирательной комиссии Московской области. Начало заседания в 16:00», - говорится в сообщении.

В повестку дня включены вопросы о назначении членов территориальной избирательной комиссии города Балашиха, Дзержинский, Власиха, Молодежный, Электрогорск; о члене Избирательной комиссии Московской области с правом совещательного голоса, назначенном кандидатом на должность президента РФ Борисом Титовым.

Кроме того, на заседании рассмотрят вопросы, касающиеся конкурс среди участковых избирательных комиссий на лучшее оформление избирательного участка Московской области на выборах президента РФ 18 марта 2018 года.