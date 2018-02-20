РИАМО - 20 фев. Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области через суд добилась демонтажа незаконной бани на береговой части Истринского водохранилища, сообщается на сайте прокуратуры Подмосковья.

Установлено, что вопреки требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, собственник участка построил баню на расстоянии ближе 100 метров от уреза воды Истринского водохранилища. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском об обязании собственника освободить прибрежную полосу, входящую в зону санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, от незаконной постройки.

«В ходе судебного процесса ответчик внес изменения в конструкцию строения, а именно демонтировал ее часть, находившуюся в границах 100-метровой полосы зоны санитарной охраны водохранилища. Таким образом, требования межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области были фактически удовлетворены», - говорится в сообщении.