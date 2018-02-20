РИАМО - 20 фев. Цветочный трипс выявили в срезах роз, которые поступили из Италии на склад в подмосковном Краснознаменске, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал» (Краснознаменск – ред.), при досмотре срезов цветов розы в количестве 260 штук, происхождением Италия был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс», - говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.