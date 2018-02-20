РИАМО - 20 фев. Единое положение с новыми подходами к работе классного руководителя будет разработано в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента образования.

«В инициативную группу, разрабатывающую содержание документа вошли: председатель Ассоциации содействия развитию образования «Смотрим в будущее», директор школы №1518 Марина Фирсова, председатель Ассоциации классных руководителей, директор школы №825 Юрий Шелухин, директор школы №2123 Татьяна Архипова, директор школы №1560 «Лидер» Ирина Жданова, директор школы «Покровский квартал» Илья Новокрещенов и другие результативные директора столичных школ»,- говорится в сообщении.

Члены инициативной группы отметили, что им хотелось бы с нового учебного года положение о работе руководителя класса сделать не рекомендательным, а действующим рабочим документом, единым во всех московских школах.

Одна из основных задач работы инициативной группы – определение единых, признаваемых всеми участниками образовательного процесса критериев эффективности руководителя класса.

«Руководитель класса разрабатывает траекторию развития, учитывая возможности каждого ребенка, работает с учителями-предметниками, вырабатывая линию развития, роста каждого ребенка и всего класса. Сегодня перед нами стоит задача определить права классного руководителя и его сферу ответственности именно в этом контексте», - рассказал участник встречи, директор школы №1241 города Москвы Антон Алексеев.

Руководитель класса - координатор и оператор наиболее значимых образовательных активностей, контактов с педагогами, администрацией школы, родительской общественностью.

До 1 марта участники рабочей группы, организованной Московским институтом открытого образования, планируют завершить работу над проектом положения, и выработать перечень примеров локальных актов о работе руководителя класса.