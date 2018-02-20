РИАМО - 20 фев. В подмосковных Мытищах по программе переработки отходов построили котельную, которая отапливает два дома и детский сад, сообщил во вторник исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Сергей Покатило.

«Сейчас действует программа нашей теплосети. Они (участники программы – ред.) собирают крупнодревесные отходы, строительные древесные отходы, установлена котельная с твердотопливным котлом, и дробится все это, и за счет этого котла отапливаются два многоквартирных дома и детский сад», - сказал Покатило.

Он отметил, что в Мытищах на данный момент перерабатывают все, кроме пищевых отходов.