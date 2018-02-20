РИАМО - 20 фев. Российский режиссер Егор Кончаловский, который планирует снять новый фильм о Зое Космодемьянской, хочет дать возможность молодому поколению еще раз взглянуть на реалии войны.

В настоящее время Российским военно-историческим обществом ведется сбор средств для создания художественного фильма «Страсти по Зое», который будет снят на основе исторических документов и свидетельств очевидцев, переживших войну. Режиссер картины – Егор Кончаловский.

«Это очень важный проект РВИО. <…> Молодому поколению хочется дать возможность взглянуть на реалии Великой Отечественной войны. Потому что все эти вещи стираются из памяти», - сказал Кончаловский в эфире телеканала «Москва 24».

Зоя Космодемьянская стала одним из символов героизма советского народа в Великой Отечественной войне. Будучи членом диверсионного отряда, 18-летняя девушка была захвачена в плен немецкими войсками и казнена. Перед смертью Зоя произнесла легендарную речь, призывая жителей села бороться с фашистами и не бояться смерти в этой борьбе.

В 2018 году исполнится 95 лет со дня рождения Космодемьянской.