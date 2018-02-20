РИАМО - 20 фев. Более 500 человек примут участие в Московском областном форуме «Отец, Отечество, Отцовство», который состоится в Черноголовке 21 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями.

Всероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями ведет регулярную работу по повышению социальной значимости отцовства и материнства. В частности, 16 ноября 2017 года был проведен Всероссийский форум отцов в ОП РФ, в котором приняли участие представители 43 регионов России.

«Форум пройдет 21 февраля 2018 года с 11:00-14:00 на территории Военно-технического музея, город Черноголовка. Более 500 участников будут представлять 67 муниципалитетов Московской области», - говорится в сообщении.

На форуме обсудят роль отца в семье и в воспитании детей, вопросы укрепления института семьи, ответственности родителей за воспитание детей, возрождение нравственных устоев и базовых семейных ценностей.

Одним из вопросов станет тема патриотического воспитания в семье, и чтобы столь актуальный вопрос вышел за рамки студийной работы, музей проведет для участников военно-спортивные соревнования между муниципалитетами, организует интерактивные площадки и, конечно, всем будет предоставлена возможность знакомства с музейной экспозицией.

«В форуме примут участие представители государственных и общественных организаций, духовенства, деятели культуры и искусства», - добавляется в сообщении.