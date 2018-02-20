РИАМО - 20 фев. Перед судом в Москве предстанут трое бывших сотрудников одной из столичных налоговых инспекций, обвиняемые в получении взятки в размере 3 миллионов рублей, сообщается на сайте прокуратуры столицы.

Обвиняемые в феврале 2016 года вступили в сговор, направленный на получение взятки от руководства коммерческой компании за незаконное бездействие. Так, старший государственный налоговый инспектор в ходе приемки документов сообщил главному бухгалтеру коммерческой компании о наличии подозрений в правильности исчисления и уплаты налогов и сборов в размере 40 миллионов рублей. После этого сотрудник предложил бухгалтеру, а затем и генеральному директору компании снизить сумму доначислений за взятку в размере 10 миллионов рублей. После переговоров сумму взятки снизили до 3 миллионов рублей.

«Уголовное дело направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Двое обвиняемых содержатся под стражей, в отношении одного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - говорится в сообщении.