РИАМО - 20 фев. Более 3,5 тысяч сотрудников служб безопасности обеспечат общественный порядок на футбольных матчах в Москве 21 и 22 февраля, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

На московских стадионах 21 и 22 февраля состоятся матчи между командами «ЦСКА» – «Црвена Звезда» (Сербия, Белград»), «Локомотив» – «Ницца» (Франция) в рамках 1/16 Кубка Европы.

«Для обеспечения безопасности на стадионах и прилегающих к ним территориях задействуют наряд численностью порядка 3,7 тысячи человек, из них: сотрудников полиции – 800, Росгвардии – 1,7 тысячи, работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб (стюардов) – 1,2 тысячи», - говорится в сообщении.

В рамках реализации комплексного плана по обеспечению безопасности и общественного порядка стадионы и прилегающие территории будут традиционно обследованы с привлечением кинологической службы.

Во время проведения матча между командами «ЦСКА» - «Црвена Звезда» в среду, 21 февраля с 18:00 до 23:00 движение транспортных средств будет ограничено на участке проезда Березовой рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и на участке 3-й Песчаной улицы от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы.