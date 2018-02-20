РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 фев. Команда «Вымпел» из Королева 23 февраля сыграет с командой «Стрела-ЛИИ» из Жуковского в четвертьфинале чемпионата Московской области по хоккею с мячом среди мужских команд, сообщается на странице федерации хоккея с мячом в соцсети «ВКонтакте».

В 10 матчах группового этапа первенства «Вымпел» одержал шесть побед. Команда набрала 18 очков и заняла третье место в группе «Б». По регламенту соревнований, в первом раунде матчей на вылет команда из Королева встретится с коллективом, занявшим второе место в группе «А». Также определились другие участники борьбы за победу в первенстве.

«Матч четвертьфинала «Стрела-ЛИИ» (Жуковский) – «Вымпел» (Королев) состоится 23 февраля в 11:00. Матч пройдет на домашнем поле команды «Стрела-ЛИИ»», – говорится в сообщении.

Как отмечается в группе, «Вымпел-2» из Королева, занявший седьмое, последнее место в группе «А», сыграет 23 февраля в утешительном турнире с командами, не прошедшими в плей-офф.

Первенство Московской области по хоккею с мячом проводится с 1933 года. В нем принимают участие команды из Московской области и Москвы. Представители «Вымпела» из Королева являются многократными призерами первенства.