РИАМО - 20 фев. В деревнях подмосковного городского округа Шатура за неделю открыли пять новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) с жильем для медработников, стоимость строительства составила 12,5 миллионов рублей, оборудование обошлось примерно в 1 миллион рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В деревнях городского округа Шатуры за неделю открылись пять фельдшерско-акушерских пунктов, каждый из которых оснащен жильем для медицинского работника и его семьи», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Два ФАПа открылись в деревнях Ворово и Кулаковка, еще два – в деревнях Дубровка и Дерзковская, и один пункт – в деревне Шарапово. Строительство объектов велось в рамках реализации государственных программ Московской области «Здравоохранение Подмосковья» и «Сельское хозяйство Подмосковья».

«Открытие и ввод в эксплуатацию новых фельдшерско-акушерских пунктов позволит улучшить качество и доступность первичной медико-санитарной помощи сельскому населению. Каждый из объектов будет обслуживать от трех до десяти близлежащих деревень, а летом число пациентов увеличится в два-три раза за счет дачного сезона», - добавил министр.

По его словам, стоимость строительства объектов составила 12,5 миллионов рублей, на закупку оборудования выделили еще порядка 1 миллиона рублей.

Всего на территории Московской области функционируют более 500 ФАПов. В 2018 году в Подмосковье планируют построить более 80 фельдшерско-акушерских пунктов.