РИАМО - 20 фев. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов считает, что для исполнения нового закона в сфере обращения с отходами нужно провести комплексную «мусорную реформу», говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В 2017 году в России были приняты новые требования к сфере обращения с отходами. В частности, были введены новые требования к утилизации отходов с применением раздельного сбора мусора, его сортировки.

«Изменения в законе уже стали началом больших перемен в регионах России, в том числе – в Московской области. Например, власти регионов вместе с жителями должны принять территориальные схемы обращения с отходами, которые определят расположение полигонов ТБО, мусоросжигательных заводов, сортировочных центров. Вводится единый региональный оператор, который и будет ответственен за реализацию новых требований к раздельному сбору мусора – это, пожалуй, главное нововведение», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что сегодня практика раздельного сбора мусора уже реализуется в некоторых районах Московской области. 13 муниципальных образований приняли участие в пилотном проекте – их оснастили контейнерами для раздельного сбора мусора. Например, в Балашихе 56% площадок для мусорных контейнеров получили баки для сортировки отходов – это 141 площадка.

По его словам, в некоторых районах, таких как Дубна, такой системой оснащено 100% площадок. Но для массового внедрения сортировки отходов нужны дополнительные меры – необходимо провести комплексную «мусорную реформу».

«Мусорная реформа» - это ряд изменений в различных законодательных актах Российской Федерации и Московской области. Защита окружающей среды от воздействия ТБО – это ведь не только раздельный сбор мусора. Чтобы решить «мусорный вопрос», нужно обратить внимание на целый комплекс проблем. Это и отказ от обычных пластиковых пакетов, и информирование населения о способе утилизации продуктов – такие сведения можно писать прямо на их упаковке», - добавил Брынцалов.

Он также подчеркнул, что нужно обратить внимание и на международный опыт в этой сфере – это должно касаться как поощрения за использование систем раздельного сбора мусора, так и наказание за грубые нарушения новых требований.

«Как предложение – ввести административную ответственность для управляющих компаний. Или наоборот – предоставлять налоговые льготы для тех застройщиков, которые предусматривают систему раздельного сбора мусора жильцами», - уточнил спикер Мособлдумы.

Кроме того, Брынцалов отметил, что в таком комплексном подходе решение проблемы мусоропроводов – лишь часть работы. Нужно решить, что делать с теми домами, где они уже установлены – по ЖК РФ закрыть их могут только решением общего собрания собственников. Обычно, их просто заваривают. Но есть и другой способ – законодательно запретить сбрасывать в мусоропровод отходы определенного вида.

«Альтернатива – это изменения в СанПиНе и Своде правил. Такое решение направлено на саму причину проблемы и пресекает ее появление в дальнейшем. Дело в том, что сегодня мусоропровод – обязательное условие при строительстве многоквартирных домов. Без него нельзя сдать дом в эксплуатацию. Между тем, мусоропроводы в их нынешнем виде просто несовместимы с переходом на раздельный сбор мусора», - добавил председатель Мособлдумы.

По его словам, де-факто получается, что такие нормы СанПиНа и СПа носят исключительно формальный характер – мусоропроводом можно и не пользоваться, но сделать его застройщик обязан.

«Мусорная реформа» – это не простая задача, которая требует совместной работы и федеральных, и региональных, и даже местных уровней власти. Московская областная дума готова начать работу в этом направлении. У нас уже есть успешный опыт взаимодействия с исполнительной региональной и федеральной властью, наши инициативы принимаются в Государственной думе. Мы можем выступить с рядом предложений по решению «мусорного вопроса». Со своей стороны, я готов дать все необходимые поручения профильных комитетам», - заключил Брынцалов.