РИАМО - 20 фев. На фестиваль «Мос/Еда!» доставят дальневосточные креветки, камчатские крабы, мурманский гребешок и черноморский рапан, а также другие морские деликатесы, которые добывают в принадлежащих России акваториях Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого океанов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

Двухдневный фестиваль «Мос/Еда!» состоится 17 и 18 марта — за месяц до открытия нового сезона московских продуктовых ярмарок. В течение двух дней в столице будут работать более 1,5 тысяч фестивальных площадок.

«Свою продукцию на фестивале «Мос/Еда!» представят Крым, Камчатка, Сахалин, Калининград. С Камчатки привезут консервы из лососевой рыбы нерки. Крымские рыбаки порадуют знаменитыми местными бычками и килькой, а также консервами из копченой рыбы в масле. Из Калининграда привезут, конечно же, настоящие балтийские шпроты. Сахалинская рыба — это, как известно, сайра и тихоокеанская сельдь. А еще иваси — тихоокеанская сардина, не так часто появляющаяся на рынке», - сказал генеральный директор группы рыбоперерабатывающих предприятий «Курильский берег» Алексей Новицкий.

Он добавил, что на фестивале покупатели найдут всю линейку рыбных консервов от ведущих производителей и гарантированного качества.

Как отметил представитель компании «Ла Маре», также участвующей в фестивале «Мос/Еда!, Илья Скорый, вся продукция проходит высокотехнологичную обработку и хранится в условиях, не допускающих размораживания и, соответственно, ухудшения качества.

Вместе с качественными и натуральными продуктами на всех площадках фестиваля «Мос/Еда!» гостей ждут вкусные блюда от лучших ресторанов города и культурная программа: мастер-классы для детей, конкурсы, музыкальная анимация.