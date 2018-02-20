РИАМО - 20 фев. Застройщики, которые привлекают средства населения в строительство апартаментов, должны отчислять денежные средства в компенсационный фонд, в настоящее время покупатели апартаментов не защищены законом «Об участии в долевом строительстве», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Как отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, сегодня в общей сложности в Москве возводится порядка 14 миллионов квадратных метров площадей, которые застройщики продают населению посредством заключения договоров долевого участия (ДДУ). Из них около 20% площадей - это площади так называемого нежилого назначения, в частности, апартаменты. Однако отчисления за продажу этого сегмента недвижимости в компенсационный фонд не поступают.

«Получается, что объекты гражданам реализуются. И государство, и дольщики несут определенные риски, но застройщики за эти риски не платят. Если бы застройщики апартаментов перечисляли 1,2% от каждого ДДУ в фонд, тогда были бы понятны и механизм контроля над застройщиками, и механизм ответственности», - сказал Тимофеев во вторник в ходе выступления на парламентских слушаниях в Госдуме на тему: «Новые законодательные механизмы финансирования жилищного строительства: цели, формы и условия реализации».

В настоящее время такой вид недвижимости как апартаменты не защищен федеральным законом о долевом строительстве (№214-ФЗ).