РИАМО - 20 фев. Министерство экологии и природопользования Московской области оштрафовало МП КХ «Шаховская» и его сотрудника за нарушение водоохранного законодательства, предприятие незаконно сбрасывало стоки в водные объекты, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

МП КХ «Шаховская» занимается забором, очисткой и отведением воды в подмосковном городском округе Шаховская. В ходе проверки инспекторы эконадзора установили, что предприятие сбрасывает сточные воды в несколько водных объектов.

«Коммунальщики, не имея разрешения на право пользования водными объектами, сбрасывали стоки в реки Хованку, Мутню, Льгощь, Латаку, Белую, Лобь, Шерстню, а также в два ручья. За это МП и один из его сотрудников, ответственный за водоотведение, были оштрафованы. Наказания назначены после рассмотрения материалов проверки межрайонной природоохранной прокуратурой», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Ликвидация нарушений водоохранного законодательства в Шаховской остается на контроле природоохранной прокуратуры.