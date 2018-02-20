РИАМО - 20 фев. Отделение скорой помощи планируется построить для городской клинической больницы имени Буянова в Москве, общая площадь здания составит более 11 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, столичная медицина выходит на мировой уровень не только в плане технического оснащения, но и по количеству современных комфортабельных больниц. Например, новый корпус получит больница имени В.М. Буянова.

«Проект был согласован Москомархитектурой. Здание, в котором будет пять этажей, а также подвал и технический этаж, планируют соединить с основным корпусом больницы надземным переходом. Со стороны главного фасада нового корпуса расположатся входы в приемные экстренного поступления, а также зона распределения с навесами для подъезжающих машин скорой помощи», - сказал Кузнецов.

Здание будут отличать яркие фасады: полированные белые плитки будут выступать вперед, а цветные плоскости из двух цветов планируется «задавить» глубже. Отделка будет выполнена из долговечных материалов, которые обеспечат эстетичность, а также безопасность согласно всем установленным нормативам.

Точный адрес объекта – улица Бакинская, дом 26. Проектировщик – ООО «СатКо-Проект». Заказчик: ГБУЗ «Медпроект».