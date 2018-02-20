РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 фев. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» изъяли у местного жителя более 9 граммов амфетамина и более 6 граммов марихуаны, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Накануне оперативники при патрулировании территории ГСК на улице Кирова задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотических средств.

«В ходе осмотра гаражного бокса, принадлежащего задержанному, был обнаружен и изъят сверток с веществом светлого цвета, которое по результатам химического исследования является амфетамином, массой более девяти граммов. Также был найден пакет с веществом зеленого цвета. По результатам химического исследования установлено, что содержимое пакета является наркотическим средством – марихуаной, массой более 6 граммов», – говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы, сейчас он находится под домашним арестом.