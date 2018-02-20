РИАМО - 20 фев. В международном турнире по боксу среди мужчин и женщин Strandja примут участие три представительницы Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В болгарской Софии стартовал престижный 69-ый международный турнир по боксу среди мужчин и женщин Strandja. В этом году в нем примут участие 236 участников из 21 страны мира.

«Подмосковье на турнире будет представлено тремя титулованными спортсменками. В весовой категории до 54 килограммов выступит Виктория Кулешова, до 60 килограммов – Анастасия Белякова, до 69 килограммов – Ярослава Якушина. Уже сегодня девушки проведут предварительные бои. Полуфиналы состоятся 22 февраля, финалы пройдут 23 февраля», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков пожелал успеха титулованным представительницам бокса на турнире в Болгарии. За их плечами медали чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр, а также других не менее значимых боксерских форумов.

«Нет сомнений, что они проявят волю к победе и достойно представят наш регион на международном старте», - сказал Терюшков.