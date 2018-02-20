РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 фев. В микрорайоне Дзержинского Балашихи школьники в преддверии Дня защитника Отечества провели военно-патриотическую игру «Зарница», сообщила директор школы №16 Любовь Миклушонок.

«Проведение игры «Зарница» в преддверии Дня защитника Отечества стало традицией в нашей школе. У нас военный городок, и до 80% родителей наших учеников – военные», – сказала Миклушонок.

Она добавила, что в рамках мероприятия учащимся предстояло пройти курс молодого бойца. Ребята разбирали и собирали на скорость автомат Калашникова, надевали противогазы и общевойсковой защитный комплект, метали на точность гранаты. В финале праздника школьников угостили солдатской гречневой кашей с тушенкой и горячим чаем.

По данным Балашихинского информагентства, «Зарница» – военно-спортивная игра, представляющая собой имитацию боевых действий, похожих на военные учения. В ходе игры участники делятся на команды и соревнуются в различных военно-прикладных видах спорта.