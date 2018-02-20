РИАМО - 20 фев. Информация о драке водителей снегоплавильных «КамАЗов» на Каширском шоссе в Москве не соответствует действительности, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного главка МВД России.

Ранее ряд СМИ сообщал, что водители грузовиков, оснащенных снегоплавильными установками, устроили на Каширском шоссе драку на монтировках.

«Информация не подтвердилась. Там обычный конфликт произошел, просто на словах повздорили и разъехались», - сказал собеседник агентства.