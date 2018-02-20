РИАМО - 20 фев. Первая в истории «Аптекарского огорода» выставка экзотических масок «Частицы» пройдет с 23 февраля по 18 марта, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

Создатель коллекции масок — молодой московский художник Дмитрий Шабалин, работающий на стыке моды и современного искусства. Бывший редактор моды журналов Numero и Interview, он с головой погрузился в искусство в 2015 году и за короткое время стал регулярным участником выставок авангардного искусства в Москве, Берлине и Париже.

«Посетители сада увидят поразительные, роскошные, эксцентричные, эпатажные и воистину неповторимые маски из самых разнообразных материалов прямо посреди бананов, пальм, хищных растений, лиан, ананасов, орхидей и скульптур майя», - говорится в сообщении,

«Мои маски – это паззлы из самых разных материалов, из частиц – частиц меня. Моя попытка дать каждому ненужному предмету вторую жизнь и просто эксперимент в стиле recycle. Каждая маска — это новый персонаж со своим настроением: есть боги, войны,принцы, животные, пришельцы, жрецы… Всех их я придумываю в своей голове из снов и детских воспоминаний», - сказал Шабалин.