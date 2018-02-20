РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 фев. В подмосковном Красногорске офисы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг не будут работать 23 февраля и 8 марта, сообщил «РИАМО в Красногорске» директор МФЦ Сергей Каюков.

«В соответствии с действующим законодательством, 23 февраля и 8 марта – нерабочие праздничные дни», – сказал Каюков.

По его словам, 25 февраля и 11 марта, согласно графику, в отделениях МФЦ выходные дни.

Кроме того, 22 и 24 февраля, а также 7, 9 и 10 марта отделения МФЦ будут работать в штатном режиме, с 8:00 до 20:00.