РИАМО - 20 фев. Несколько сотен посетителей павильона «Макет Москвы» на ВДНХ в столице сегодня впервые увидели светотехническое шоу «Архитектурные стили Москвы», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Сегодня в Центре градостроительного развития Москвы на ВДНХ впервые показали новое светотехническое шоу «Архитектурные стили Москвы». Исторические здания, о которых идет речь в видеоролике, подсвечиваются на макете. В их числе: Кремль, Большой театр, собор Василия Блаженного, «Известия». Все действие сопровождается музыкальным и световым спецэффектами», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, шоу посмотрели несколько сотен посетителей павильона.

Левкин отметил, что с момента открытия осенью 2017 года центр стал еще одной точкой притяжения на территории Выставки достижений народного хозяйства. В планах - тематические фильмы «История Москвы на макете» и «День Победы в Москве».

В павильоне «Макет Москвы» проходят следующие светотехнические представления: 12:00 – «Мегаполис Москва»; 13:00 – «Времена года»; 14:00 – «Архитектурные стили Москвы»; 15:00 – «Времена года»; 16:00 – «Мегаполис Москва»; 17:00 – «Архитектурные стили Москвы»; 18:00 – «Мегаполис Москва».

В павильоне для всех желающих также проводятся экскурсии, заказать их можно на сайте http://www.maketmoskvy.ru/. Продолжительность экскурсии зависит от возрастной категории экскурсантов – от 20 до 50 минут. Павильон «Макет Москвы» работает с 11:00 до 19:00 ежедневно, кроме понедельника.