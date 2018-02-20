РИАМО - 20 фев. Раздельный сбор мусора поддержало более 90% жителей Подмосковья, которые приняли участие в соцопросах, сообщил журналистам во вторник депутат Московской областной думы, член комитета экологии и природопользования Александр Орлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям поручил приступить к внедрению системы раздельного сбора мусора в Подмосковье, отметив, что эта работа должна быть приоритетом для глав муниципальных образований.

«Соцопросы показывают, что более 90% населения поддерживают раздельный сбор отходов, но при этом каждый житель задает вопрос, чем он будет мотивирован», - сказал Орлов.

Он отметил, что уже была выпущена резолюция, в которой один из пунктов является разработка более низкого тарифа для граждан, которые будут разделять мусор.

«В этом году мы подготавливаем инфраструктуру, сам раздельный сбор будем внедрять с первого января 2019 года», - добавил Орлов.

Как сообщила ранее заместитель министра экологии и природопользования Московской области Анна Уткина, почти во всех жилых домах Подмосковья к 2019 году планируют установить контейнерные площадки для раздельного сбора мусора.