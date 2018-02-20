РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 фев. В жилом комплексе «Театральный парк» подмосковного Королева в 2019 году могут открыть школу и два детских сада, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик в ходе совещания.

В Королеве во вторник прошла встреча с представителями ООО «Гранель». На мероприятии застройщики сообщили о том, как устраняются проблемы в ЖК «Валентиновка парк». Также представители рассказали о сроках строительства социальных объектов в ЖК «Театральный парк».

«Школу на 650 мест в ЖК «Театральный парк» нужно открыть 1 сентября 2019 года, в этом же году необходимо сдать два детских сада», – сказал Копцик.

По его словам, в ближайшее время нужно решить вопрос с передачей детского сада в ЖК «Валентиновка парк» в муниципальную собственность.

«Иначе есть риск, что микрорайон останется вовсе без дошкольного учреждения», – подчеркнул Копцик.

Представители застройщика сообщили, что школа и детские сады находятся на стадии проектирования. К концу текущего года начнутся работы по строительству.

Администрация следит за мероприятиями по устранению строительных недоработок в ЖК «Валентиновка парк». Жители комплекса все чаще говорят о протечке крыш. Также они жалуются на плохо оборудованные пандусы для инвалидов и недостроенные козырьки над подъездами.

На территории ЖК отсутствует паркинг. По прогнозам компании-застройщика, строительство площадки на 584 машино-места завершится к 2019 году.

По мнению Копцика, качество благоустройства в обоих жилых комплексах оставляет желать лучшего.

«Необходимо согласовывать с администрацией благоустройство территории, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, их расположение. Людям там жить не один месяц, поэтому вся инфраструктура должна быть качественной и комфортной», – заключил Копцик.