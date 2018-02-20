РИАМО - 20 фев. Количество людей, погибших в результате пожаров в Москве, снизилось за пять лет на 47%, сообщил в ходе сбора первый замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Степанов.

Во вторник в Москве прошел сбор по подведению итогов деятельности Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2017 году и постановки задач на 2018 год.

«На протяжении последних пяти лет на территории города Москвы сложилась устойчивая положительная динамика по уменьшению показателя оперативной обстановки. За указанный период времени количество чрезвычайных ситуаций сокращено на 11%, пожаров снижено на 33%. Количество людей, погибших в результате пожаров – на 47%», - сказал Степанов.

Он добавил, что всего при чрезвычайных ситуациях и пожарах спасено свыше 45 тысяч человек.