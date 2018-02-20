РИАМО – 20 фев. Профессор РАНХиГС, доктор экономических наук Галина Дехтярь уверена, что жители России не захотят переплачивать за отпуск, отдавая курортный сбор.

Взимание курортного сбора начнется с 1 мая 2018 года и закончится 31 декабря 2022 года. Максимальный размер сбора в первый год эксперимента составит не более 50 рублей в сутки. В последующие годы планка курортного сбора будет 100 рублей в сутки (размер может меняться и быть снижен до 0 рублей в зависимости от сезона).

«Взимание денежных средств, как предполагается, будет осуществляться через отели и гостиницы. Таким образом, семьи среднего достатка и ниже, будут путешествовать, проживая в частных квартирах и гостевых домах. Они не захотят переплачивать. Государство субсидирует развитие курортов, и они получают дотации на свое развитие, зачем же вводить курортный сбор. Это при том, что только-только россияне начали путешествовать по своей стране», - сказала Дехтярь в эфире Радио «Комсомольская правда».

Плательщиками курортного сбора определены отдыхающие, достигшие совершеннолетия и проживающие в объектах размещения более 24 часов (на несовершеннолетних граждан сбор не распространяется). При этом курортный сбор не будет взиматься с туристов, проживающих в частном секторе.

От курортного сбора будут освобождены герои России и труда, ветераны Великой Отечественной войны, лица, сопровождающие инвалидов первой группы и детей-инвалидов, а также проживающие и постоянно работающие в указанных регионах граждане (субъекты вправе установить и иные категории).