РИАМО - 20 фев. К фасадным работам и монтажу светопрозрачных конструкций приступили в корпусе апартаментов столичного городского квартала «Искра-Парк», проект вышел на финишную прямую, сдача комплекса в эксплуатацию запланирована на IV квартал 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Компания «Галс-Девелопмент» приступила к фасадным работам и монтажу светопрозрачных конструкций в корпусе апартаментов городского квартала «Искра-Парк». Общая площадь фасадов в 10 секциях корпуса составит 37534 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

Архитектурный проект квартала в неоклассическом стиле советского арт-деко разработан в бюро SPEECH. Фасады жилого корпуса будут украшены декоративными элементами, индивидуальными для каждой секции, которые повторятся в отделке входных групп.

«Узоры декоративных решеток, разработанные дизайнерами «Студии Артемия Лебедева», будут отражать достижения СССР в период 40-50-х годах ХХ века в таких сферах, как машиностроение, энергетика, горнодобывающая промышленность, космическая индустрия, сельское хозяйство и строительство», - подчеркивается в сообщении.

По трем корпусам квартала на 90% завершены монолитные работы. В подземной части комплекса компания приступила к отделочным работам и работам по устройству инженерных систем. На стадии завершения – монтаж общеобменной вентиляции. В активной фазе – кладочные работы по устройству перегородок. Во внутреннем дворе завершены подготовительные работы к благоустройству территории.

«Совместить в одном проекте сверхсовременную архитектуру в стиле Hi-Tech и непреложную классику советской эпохи – решение, которое было для нас непростым. Но с каждым днем, работая над проектом, мы убеждались в верности выбранного курса. Проект «Искра-Парк» вышел на финишную прямую, и уже скоро квартал обретет свое «лицо», - отметил вице-президент, директор департамента строительства «Галс-Девелопмент» Сергей Лицкевич.

Он также добавил, что жители города должны по достоинству оценить результат работы проектной команды, и квартал займет достойное место в ряду легендарных и величественных зданий Ленинградского проспекта.

«Искра-Парк» – это городской квартал бизнес-класса площадью 2,8 гектара, расположенный на Ленинградском проспекте в районе станции метро «Динамо». Комплекс состоит из трех корпусов: офисного современного здания, административно-офисного здания АО «МКБ «Искра» и здания с апартаментами из десяти секций переменной этажности. В проекте представлено 772 апартамента площадью от 37 до 130 квадратных метров.

«Просторные входные группы-лобби, подземный паркинг на 1060 машино-мест в сочетании с закрытым двором без автомобилей, общественные зоны, созданные в лучших традициях паркового проектирования – все это делает проект идеальным для жизни в мегаполисе. Сдача комплекса в эксплуатацию запланирована на IV квартал 2018 года», - добавляется в сообщении.

Городской квартал «Искра-Парк» является обладателем премии RREF AWARDS 2017 в номинации «Лучшая архитектурно-градостроительная концепция», а также премии «Рекорды рынка недвижимости 2016» в номинации «МФК №1».