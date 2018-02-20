РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 фев. В подмосковных Люберцах в 2018 году планируют разработать паспорт сетей наружного освещения городского округа, на его основе заключат энергосервисный контракт на обслуживание, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Во вторник Ружицкий представил перед жителями ежегодный отчет по итогам работы за 2017 год.

«Много жалоб и обращений мы получаем на портал «Добродел» по вопросам уличного освещения, в среднем до 150 в месяц. Проблема есть, и для ее решения должен быть выработан системный подход. С этой целью в этом году ставлю задачу разработать паспорт сетей наружного освещения округа и на его основе заключить энергосервисный контракт на их обслуживание», – сказал Ружицикй.

Он подчеркнул, что в 2017 году в рамках губернаторской программы «Светлый город» было обустроено освещение Центрального парка и площади у музея и памятника Юрию Гагарину. В Томилине освещены 54 детские площадки и четыре улицы в поселке Мирный.

«В рамках модернизации системы теплоснабжения разработали схему теплоснабжения городского округа Люберцы. Продолжаем техническое перевооружение котельной №9 в Томилине, с увеличением мощности почти в два раза, до конца этого года планируем завершить работы. Заканчиваем работы по реконструкции котельной №1 в Краскове с целью увеличения мощности. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы», – добавил Ружицкий.

Он пояснил, что в Малаховке перевели угольную котельную на жидкое топливо и в ближайшее время приступят к реконструкции старой «мэзовской» котельной, которая обеспечит теплом 10 тысяч жителей, три школы, детский сад и поликлинику. Данный проект также реализуется на бюджетные средства и стал возможен благодаря объединению в округ.

«На особом контроле находится вопрос сокращения задолженности ресурсоснабжающих предприятий перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. Обеспечена 100% оплата текущих платежей перед газовиками и энергосбытом. Кроме того, «Люберецкая теплосеть» полностью погасила просроченную задолженность за газ МУП ЖКХ Малаховка и приняла в эксплуатацию все его объекты теплоснабжения в рамках перехода к единой теплоснабжающей организации», – отметил Ружицкий.

По его словам, больная тема для жителей поселка Октябрьский – котельная ООО «РИК», работавшая с перебоями – теперь осталась в прошлом. Преобразование в округ позволило обеспечить передачу этой котельной в эксплуатацию «Люберецкой теплосети», отладить ее работу и платежи за газ.