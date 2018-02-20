РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. Менеджера турфирмы в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска подозревают в том, что она продала несколько поддельных турпутевок и присвоила себе деньги, сообщила в пятницу «РИАМО в Подольске» помощник прокурора города Ани Григорян.

Подозреваемая от имени туристической фирмы «Вирта» подписала с несколькими потерпевшими договоры о продаже турпутевок, после чего скрылась с деньгами. По словам работника прокуратуры, менеджер подделала ваучеры от компании «Библио Глобус», билеты на самолет и страховые медицинские полисы. Следственное управление УМВД России по горокругу Подольск 26 января 2018 года возбудило уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ в отношении менеджера.

«В настоящее время СУ УМВД России по горокругу Подольск возбуждены уже два уголовных дела по аналогичным фактам, ход и результат расследования которых поставлены на контроль городской прокуратуры. Следственным управлением проводятся проверки по заявлениям потерпевших, при наличии оснований возбуждаются уголовные дела», – сказала Григорян.

Факты мошенничества потерпевшие обнаружили в день вылета в аэропорту, где выяснилось, что данные по ваучерам и по фамилиям потерпевших не зарегистрированы. Стоимость каждой из турпутевок составляет более 100 тысяч рублей.

Следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.