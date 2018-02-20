РИАМО - 20 фев. Столичные добровольческие студенческие объединения смогут попробовать себя в помощи реализации проекта «Активное долголетие», сообщила во вторник руководитель ГБУ «Центр физической культуры и спорта ЮАО города Москвы Москомспорта» Татьяна Ломакина.

«Пожилые люди не хотят снижать градус своей активности. Это активные пенсионеры, которые хотят заниматься физической культурой и вести активный образ жизни. Будут спортивные мероприятия, естественно, физкультурного характера. Студенческие добровольческие объединения смогут попробовать себя в помощи реализации проекта «Активное долголетие»,- сказала Ломакина.

1 марта откроется предварительная запись пенсионеров для участия в пилотном проекте «Активное долголетие». Подать заявку можно будет в территориальные центры социального обслуживания. Заявки будут удовлетворяться по мере создания возможностей для занятий и наполнения групп. У пилотного проекта пока нет названия. Предполагается, что его выберут сами москвичи.