РИАМО – 20 фев. Кувейт открыл свой рынок для российской животноводческой продукции, речь идет о мясе, яйцах и меде, сообщает Газета.ru.

«Состоялись переговоры Россельхознадзора с руководством Продовольственного агентства государства Кувейт по вопросу допуска российской продукции на рынок Кувейта, на которых были достигнуты принципиальные договоренности о начале поставок российской животноводческой продукции в государство Кувейт», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, в эту страну из России будет поставляться мясо говядины, баранины, козлятины, мясо птицы, а также яица.

Также стало известно, что стороны обсудили форму ветеринарного сертификата на мед и продукцию пчеловодства.

Ранее на сайте издания сообщалось, что Австралии разрешили поставлять овец и коз в Россию.