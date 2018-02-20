РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 фев. За 2017 год на территории городского округа Люберцы пресекли деятельность более 640 стихийных торговых объектов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Во вторник Ружицкий представил перед жителями ежегодный отчет по итогам работы за 2017 год.

«За прошедший год в округе было открыто 24 новых предприятия бытового обслуживания, 18 объектов общественного питания, 21 магазин. Одновременно с открытием новых объектов потребительского рынка мы наводили порядок в нестационарной торговле: пресечена деятельность 642 стихийных торговых точек, демонтировано 35 незаконных объектов и почти 2 тысячи незаконных рекламных конструкций», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что для реализации товаров со своих приусадебных участков социально-незащищенным слоям населения было предоставлено 94 льготных места на девяти розничных рынках.

«Отдельная проблема – это объекты придорожного сервиса, расположенные вдоль Егорьевского, Быковского и Новорязанского шоссе. Семь таких объектов уже демонтированы, еще по 50 объектам дела находятся в суде», – добавил Ружицкий.