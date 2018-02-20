РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 фев. Представитель смешанных боевых единоборств (ММА) и бразильского джиу-джитсу Джефф Монсон 19 мая выступит под российским флагом в Красногорске на Кубке главы округа по смешанным боевым единоборствам (ММА), говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Бой будет приурочен к вступлению бойца в статус гражданина России», – говорится в сообщении.

За свою карьеру Монсон одержал 60 побед на профессиональном ринге. Он двукратный чемпион мира по грэпплингу по версии ADCC (ADCC Submission Wrestling World Championship) и трехкратный чемпион мира по грэпплингу по версии FILA.

«Также Джеффри Уильям Монсон является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. У него черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Награду бойцу вручил Рикардо Либорио, основатель американского клуба бойцов смешанного стиля», – уточняется в сообщении.

Монсон получил гражданство РФ 22 декабря 2015 года. По признанию самого Монсона, воплотилась его давняя мечта. В профессиональном мире спортсмен также известен под прозвищем «Снеговик».