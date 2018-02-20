РИАМО - 20 фев. Для правительства Москвы обеспечение безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу является первостепенной задачей, сообщил во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Во вторник в Москве проходит сбор по подведению итогов деятельности Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2017 году и постановки задач на 2018 год

«Одним из главных событий года станет проведение в России чемпионата мира по футболу. Москва станет одним из главных его центров. Обеспечивать безопасность грандиозного мероприятия, игроков, болельщиков, москвичей, тысячи туристов, которые съедутся на спортивный праздник - наша первостепенная задача», - сказал Бирюков.

Он отметил, что правительство Москвы полностью убеждено, что данная задача будет выполнена.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».