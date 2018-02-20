РИАМО - 20 фев. Столичные власти планируют закупить двухместные мотоциклы для пожарных и спасателей, сообщил во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Во вторник в Москве прошел сбор по подведению итогов деятельности Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2017 году и постановки задач на 2018 год.

«Мы готовим ряд мероприятий, связанных с обеспечением материальными и техническими средствами. Мы сегодня посмотрели ряд новинок. Даны поручения для того, чтобы в ближайшее время провести и доукомплектовать новыми видами пожарного снаряжения, оборудования, включая закупку двухместных мотоциклов», - сказал Бирюков.

Он добавил, что также в этом году будут введены в эксплуатацию объекты полигона в Апаринках, что позволит проводить тренировки пожарных и спасателей в максимально приближенных к реальности условиях.