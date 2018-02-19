РИАМО - 19 фев. На территории Подмосковья запустили первое на постсоветском пространстве производство редкоземельных металлов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Подмосковная «Лаборатория инновационных технологий» (ООО «ЛИТ», входит в ГК «Скайград») – стала первой компанией на территории бывшего Советского Союза, запустившей комплексную переработку концентратов редкоземельных металлов», - говорится в сообщении.

Как отметил зампред правительства Подмосковья – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, раньше добываемый в России концентрат перерабатывался за границей, а затем обратно ввозился уже в виде продуктов переработки: оксидов, металлов и сплавов. Теперь его можно перерабатывать внутри страны, и всю свою продукцию компания «ЛИТ» будет поставлять на внутренний рынок России.

По словам Буцаева, общая стоимость проекта составила 585 миллионов рублей, из которых 179 миллионов рублей предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа сроком на 5 лет под 5% годовых. На первом этапе «ЛИТ» запустила экспериментальное разделительное производство редкоземельных металлов мощностью около 130 тонн в год в подмосковном Королеве.

«Проект компании «ЛИТ» стал 41 производством, запущенным при финансовой поддержке ФРП. Всего 1,5 года назад – в середине 2016 года - проект получил льготный заем на сумму 179 миллионов рублей по нашей флагманской программе «Проекты развития»», - отметил директор ФРП Роман Петруца.

Компания «ЛИТ» разработала технологическое оборудование на основе собственных запатентованных инновационных разработок. Четыре каскада центробежных экстракторов (около 300 разделительных ступеней) перерабатывают сырье основных российских производителей и получают церий, лантан, празеодим, неодим, а также концентрат среднетяжелых РЗМ.

Технологии и оборудование позволили создать компактное автоматизированное современное производство с минимальными загрузками и расходами рабочих растворов и экстрагентов. Само производство разместилось на площади около 2 тысяч квадратных метров, что в десятки раз меньше зарубежных предприятий, аналогичных по производительности и функционалу.

«К концу 2020 года на основе результатов опытно-промышленной эксплуатации экспериментального производства «ЛИТ» планирует реализовать второй этап проекта, который предусматривает увеличение объемов переработки концентрата до 1 тысячи тонн в год и расширение номенклатуры получаемой продукции», - добавляется в сообщении.