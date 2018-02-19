РИАМО - 19 фев. Сотрудники полиции задержали в Москве бывшую сотрудницу туристической фирмы, которая подозревается в мошенничестве на 180 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УВД по Западному административному округу.

В территориальный отдел полиции обратилась одна из клиенток туристической фирмы, расположенной на Рублевском шоссе. По ее словам, после оформления необходимых документов она передала работникам данной организации денежные средства, но туристические услуги оказаны не были.

«Кроме того, руководитель данной фирмы рассказала, что из организации была похищена часть суммы, предназначенной для оплаты путевки. Полицейские установили, что сотрудница фирмы, оформлявшая документы, передала своей коллеге денежные средства для передачи в банк, однако денежные средства так и не поступили на счет компании. Общий материальный ущерб составил около 180 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 29-летняя приезжая, работавшая в данной туристической фирме. Похищенными денежными средствами злоумышленница успела распорядиться по своему усмотрению.

Следственным отделением ОМВД России по району Крылатское возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанной предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанной к другим эпизодам противоправной деятельности.