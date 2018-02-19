РИАМО - 19 фев. Уголовное дело возбудили в Москве по факту травмирования ребенка на Рижском направлении Московской железной дороги, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 18 января 2018 года в 15:36 на 7 километре перегона станций «Москва – Бутырская» - «Москва - Рижская» проходящим электропоездом сообщением Звенигород-Царицыно травмирован малолетний 2013 года рождения, который в присутствии и с разрешения родителей скатился с насыпи в непосредственной близости от железнодорожного полотна.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту травмирования малолетнего ребенка на железной дороге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», - говорится в сообщении.

Следствием будет дана оценка как действиям родителей, допустивших нахождение малолетнего ребенка в обстановке опасной для его жизни и здоровья, так и действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного нахождения граждан на территориях, прилегающих к объектам железнодорожной транспортной инфраструктуры.