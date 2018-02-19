РИАМО - 19 фев. В России завершилась акция #ЗояГерой, посвященная памяти героя Советского Союза Зои Космодемьянской, говорится в сообщении пресс-службы столичного Музея Победы.

«Всероссийская акция #ЗояГерой, которая проходила с 16 по 18 февраля 2018 года, за три дня объединила жителей всех регионов нашей страны и позволила тысячам самых юных из них лучше узнать историю трагических, но в то же время героических страниц истории нашего Отечества. Самыми активными участниками акции стали учащиеся российских школ и музеи федерального проекта «Территории Победы», — говорится в сообщении.

Запуск акции в Музее Победы состоялся еще накануне всероссийского старта 15 февраля. Фотографии первых участников были опубликованы на официальном сайте музея. Акция, запущенная совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО), посвящена памяти Зои Космодемьянской и приурочена к годовщине посмертного присвоения ей звания Героя Советского Союза указом президиума Верховного совета СССР от 16 февраля 1942 года.

«Музею как главному хранителю памяти о подвигах Отечественной войны важно сохранение подлинной истории подвига Зои. В числе добровольцев она поступила в диверсионную школу Красной Армии в самое трудное время для страны – осень 1941 года, когда враг был у стен столицы, — и осталась верной своему воинскому долгу до самого конца. На алтарь Победы Зоя положила самое дорогое, что есть у человека, – свою жизнь», — подчеркнул директор Музея Победы Александр Школьник.

Памятная акция #ЗояГерой прошла в России во второй раз. Фотографии участников опубликованы на официальном сайте и на страницах аккаунтов социальных сетей музея.

Как уточняется в сообщении, федеральный проект «Территория Победы» направлен на создание единого музейного пространства по военной истории ХХ века, лидером в котором выступает Музей Победы. В рамках проекта уже заключены договоры со 160 музеями России. Подобное партнерство дает музеям-филиалам возможность стать частью единой крупной сети и позволяет им заявить о своей работе на федеральном уровне.