РИАМО - 19 фев. Второй международный турнир по пляжному регби «Первый песок» пройдет в подмосковных Химках 23 и 24 февраля, в нем примут участие 40 команд, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Центр пляжных видов спорта «С.С.С.Р.» в Химках станет площадкой проведения второго международного турнира по пляжному регби «Первый песок». Борьбу за медали соревнований 23 и 24 февраля будут вести 16 мужских, восемь женских и 16 детских коллективов», - говорится в сообщении.

Соревнования во второй раз проводятся по инициативе руководителя регбийного клуба «Химки» Олега Каменского. В этом году организаторы расширили географию участников и пригласили попробовать свои силы в пляжном регби и детские команды.

Как отметил организатор турнира, автор проекта Khimki rugby school Олег Каменский, весна – сложное время для регбистов, так как снег уже сошел, а травы еще нет. Участие в турнире «Первый песок» — отличная возможность поддержать себя в тонусе. В этом году приняли решение впервые в Химках провести турнир по пляжному регби среди детских команд.

«Маленькие жители округа в рамках проекта Khimki rugby school занимаются уже около четырех месяцев. Ребята уже достаточно освоили навыки тэг-регби, изучили правила. Участие в турнире для детей бесплатное, ждем выступления коллективов из Белоруссии, Москвы, Твери и городов Подмосковья, — добавил Каменский.

В мужском финале прошлогоднего турнира «Первый песок» в овертайме успех праздновали регбисты московского «Динамо», а главный кубок женского первенства остался за хозяйками песка — спортсменками регбийного клуба «Химки».

Борьбу за главные награды турнира «Первый песок-2018» в Химках будут вести и лучшие регбийные коллективы страны: свое участие подтвердили московские мужские и женские регбийные клубы ЦСКА, «Спартак» и «Тушино». Представители местной школы регби также поспорят за трофеи домашнего турнира по всех возрастных дисциплинах. Все игры соревнований будут транслироваться онлайн в HD качестве на канале vsporte.ru.