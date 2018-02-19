РИАМО - 19 фев. Тело мужчины нашли в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы, по данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По версии следствия, 19 февраля 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Северный бульвар в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1984 года рождения. При визуальном осмотре обнаружены признаки насильственной смерти в виде пяти ножевых ранений.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», - сказала Иванова.

По ее словам, в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению. Расследование по уголовному делу продолжается.